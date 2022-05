Napoli, bambina di 6 anni travolta sulle strisce mentre attraversava con la madre: è in gravi condizioni

Risultano essere davvero gravi le condizioni della bambina di appena 6 anni, che è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada con la madre. Ora è ricoverata all’ospedale Santobono, dove i medici la stanno sottoponendo a tutti i controlli del caso.

Sul posto oltre ai sanitari, sono arrivati anche gli agenti di polizia, che al momento stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 11 del mattino di ieri, giovedì 12 maggio. Precisamente in via Nuovo Tempio, nel quartiere San Pietro a Patierno, a Napoli.

La piccola stava passeggiando con la madre e, fino a quel momento, tutto stava procedendo normalmente per le due. Erano impegnate a fare delle commissioni.

Tuttavia, ad un certo punto, proprio mentre stavano attraversando la strada, è avvenuto l’impensabile. Un ragazzo di 17 anni alla guida del suo scooter, ha centrato in pieno la bambina. Ha detto agli agenti di non averle proprio viste e che quindi, non è riuscito ad evitarla.

Il giovane si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Inoltre, i presenti hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che vista la gravità dell’accaduto sono arrivati sul luogo dell’incidente in pochi minuti.

Bambina di 6 anni travolta da uno scooter: le sue condizioni

I medici sin da subito si sono resi conto che le sue condizioni erano molto gravi. Per questo l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, dove è ancora ricoverata.

Anche il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote, è ora in pronto soccorso. I dottori oltre a controllare la sua situazione fisica, lo dovranno anche sottoporre a tutte le analisi per capire se era alla guida sotto effetto di alcol e droghe.

Sul luogo in cui è avvenuto il dramma sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale, che ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni emerse, la mamma e la piccola stavano attraversando sulle strisce pedonali.