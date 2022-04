A Napoli, un elicottero ha attraversato la città spandendo fumo rosa. Alla luce di questo i cittadini si sono subito allarmati pensando al peggio ma in realtà si trattava solo di un particolare baby shower. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Durante la giornata di ieri mercoledì 6 aprile 2022, un elicottero che gettava uno strano fumo rosa ha destato la preoccupazione dei cittadini di Bagnoli, quartiere della periferia occidentale di Napoli. I residenti si sono subito allarmati chiedendosi cosa fosse quello strano fumo e pensando a mille soluzioni.

All’inizio qualcuno ha creduto si trattasse di un pesticida, altri hanno associato quell’episodio ad una strategia pubblicitaria. Tuttavia, nessuna di queste è stata la risposta giusta perchè in realtà si trattava solo di un particolare baby shower. Infatti, una coppia ha deciso di far sorvolare un elicottero sulle teste dei cittadini di Bagnoli per comunicare il sesso del nascituro.

Il fumo che fuoriusciva dall’aeromobile era di colore rosa, dunque il nascituro sarà una femmina. Alcuni residenti del quartiere hanno ripreso la scena e pubblicato il video sui social network il quale è diventato virale nel giro di pochissime ore.

Baby shower: dai sempici palloncini agli elicotteri in cielo

Nel corso dell’ultimo periodo le idee per preparare un baby shower stanno diventando sempre più numerose. Quella più comune consiste nel rivelare ai genitori il sesso del nascituro attraverso un grande palloncino in cui al suo interno ci sono palloncini più piccoli di colore rosa, in caso si tratta di una femmina e di colore blu, in caso si tratta di un maschio.

Non è tutto. Oltre a quello dell’elicottero a Napoli, di recente è nato un metodo molto originale e innovativo per chi vuole organizzare un baby shower diverso dal solito. Stiamo parlando della proiezione digitale con il countdown sulla facciata di un palazzo o di un edificio.