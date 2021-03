Caduto elicottero con due persone a bordo

Era in procinto di decollare l’elicottero della Guardia di Finanza che la mattina di sabato 27 marzo si è schiantato all’aeroporto di Bolzano verso le ore 10. Due le persone a bordo del mezzo, che pare si sia rovesciato poco dopo essersi staccato da terra. Per fortuna non ci sono da segnalare gravi conseguenze. Difatti, nessuno è rimasto ferito in modo serio. Un grosso pericolo quello scampato, poiché la situazione avrebbe decisamente potuto prendere pieghe ben peggiori.

L’allarme è scattato nel corso della mattinata di sabato 27 marzo 2021 alle ore 10, quando i presenti hanno chiesto pronto intervento. Sul luogo sono accorsi i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118. Per un incidente a un elicottero della Guardia di Finanza, il personale si è immediatamente recato presso l’aeroporto di Bolzano.

I pompieri provenienti dal distaccamento Südtirol dell’Alto Adige si sono rivelati i primi ad accorrere in aiuto. Il team ha garantito alle persone coinvolte nel pericoloso schianto le necessarie cure. Una volta rientrata l’emergenza hanno pure testimoniato il servizio prestato mediante uno scatto sui social.

Secondo le informazioni diffuse non si sono verificate gravi conseguenze per i due occupanti. Dal mezzo sono entrambi usciti in maniera autonoma. Fortunatamente – hanno scritto i vigili del fuoco attraverso un messaggio condiviso sul web – nessuno delle due persone presenti nel velivolo sono rimaste ferite in modo serio. L’augurio ai colleghi della Guardia di Finanza è di una veloce e pronta guarigione.

In base alle ricostruzioni condotte, l’incidente all’elicottero delle Fiamme Gialle è occorso durante la fase di addestramento. Precisamente quella in cui il velivolo, un Augusta Westland AW169, era ancora a terra con i rotori in movimento.

All’improvviso si è ribaltato sul fianco destro. Le Forze dell’Ordine hanno comunque dato avvio agli accertamenti del caso, atti a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, che non ha comunque provocato feriti gravi: i due militari a bordo sono usciti dal mezzo quasi illesi.