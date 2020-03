Napoli, donna perde la vita mentre sta andando a fare la spesa Napoli, donna perde la vita mentre era in fila al supermercato. Panico in strada..

Un evento davvero drammatico è accaduto nella mattinata di oggi, martedì diciassette marzo, a Chiaia, in provincia di Napoli, dove una donna di ottantaquattro anni, ha perso la vita, mentre era in fila al negozio dei detersivi. I soccorsi, per lei, sono stati del tutto vani.

Un evento drammatico, che si aggiunge alla situazione di emergenza che stiamo vivendo e che sta allarmando l’intera popolazione. In molti hanno scelto di mettersi in isolamento, per evitare di essere contagiati.

In base alle informazioni che sono state rese note, la signora era uscita per fare delle commissioni e quando era in fila davanti al negozio dei detersivi, si è accasciata a terra.

La gente che ha assistito alla scena, vista la situazione in cui ci troviamo, è entrata subito nel panico ed hanno subito allertato il centodiciotto.

I soccorritori sono arrivati a Largo Ferrandina in tre minuti. Hanno provato a rianimarla, ma il loro tempestivo intervento, è stato del tutto inutile. Per la donna non c’è stato nulla da fare, infatti alla fine, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Secondo i primi accertamenti, sembrerebbe che l’anziana signora abbia perso la vita per cause naturali, ma per il momento la sua salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

In questo momento, l’emergenza da Coronavirus, ha spaventato l’intera popolazione. Infatti con l’ultimo Decreto emanato dal Governo, è stato chiesto a tutti di rimanere a casa e di uscire solo fare la spesa o per qualcosa di importante.

E’ fondamentale per il momento, prestare la massima attenzione alle regole che ci sono state chieste di rispettare. Come per esempio, evitare di toccarsi, stare ad un metro di distanza l’uno dagli altri, ma soprattutto in caso di influenza o di sintomi del virus, non andare negli studi medici o nel pronto soccorso, ma di chiamare il proprio dottore di base o il cento dodici.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Potete leggere anche: Donna induce il parto 15 giorni prima per far conoscere la figlia al padre malato terminale

Fonte: La Repubblica