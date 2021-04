Un’altra tremenda tragedia è accaduta nella giornata di ieri nel napoletano. Grazia Severino, che proprio oggi avrebbe compiuto 24 anni, è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale di Castellamare di Stabia. Gli operatori del 118 hanno trovato il corpo della giovane donna ai piedi di un condominio di via Carlo Alberto, in condizioni pietose.

Sul corpo della vittima sono state trovate tre ferite da arma da taglio, tutte all’addome, entrambe le caviglie spezzate e anche dei chiari segni di abusi.

A lanciare l’allarme è stata proprio un inquilina del condominio che, sentendo il boato della caduta e vedendo il corpo esanime a terra, ha subito effettuato una chiamata al 118.

Sembra che la giovane sia caduta dal quarto piano del palazzo stesso. E sarebbe stata proprio la caduta a procurarle la frattura di entrambe le caviglie.

La vicenda ha scosso tutta la popolazione della zona, che già qualche giorno fa era stata afflitta dal tragico omicidio di Maurizio Cerrato, il custode degli scavi di Pompei ucciso a coltellate per una lite su un parcheggio.

I Carabinieri indagano sulla morte di Grazia Severino

Ad arrivare sul posto, oltre ai soccorritori che hanno provato a fare di tutto pur di salvare la vita di Grazia Severino, anche i Carabinieri della caserma di Torre Annunziata.

Gli inquirenti stanno ora cercando di capire cosa sia realmente accaduto e di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

La giovane, infatti, non abitava lì. E nessuno, per il momento, è ancora riuscito a spiegare il perché si trovasse al quarto piano di quel condominio.

Le piste sono ancora tutte aperte. Infatti, se inizialmente si stava dando quasi per scontato che quanto accaduto fosse l’ennesimo caso di femminicidio giunto dopo un abuso, ora si indaga anche su un’altra possibilità.

Potrebbe infatti trattarsi anche di un suicidio. Ciò che ha portato gli inquirenti a beneficiare di questo dubbio è stata appunto la caduta dal quarto piano. Se così fosse, significherebbe che Grazia si sia inferta le pugnalate in autonomia e poi si sia gettata dalla finestra. Resta da chiarire la modalità in cui abbia potuto riportare i segni degli abusi sul suo corpo.

Seguiranno aggiornamenti su questa sconvolgente vicenda.