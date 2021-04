Nel pomeriggio di ieri, domenica 25 aprile, c’è stato l’ultimo capitolo della tragedia legata a Maurizio Cerrato, il custode 61enne brutalmente ucciso in strada a Torre Annunziata. Decine di persone si sono riunite durante la celebrazione del funerale, celebrato dall’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia.

Una vicenda che ha segnato un intero popolo. Un dolore non rimarginabile espresso appieno durante l’omelia che si è svolta ieri, nella chiesa patronale di Torre Annunziata.

Decine di persone tra parenti, amici e conterranei di Maurizio Cerrato si sono riunite per dare l’ultimo saluto a quello che è considerato un vero martire.

Un lungo applauso ad accogliere il carro e il feretro del custode degli scavi di Pompei.

Tutto il dolore della famiglia, è riportato nell’ultimo saluto stampato sui manifesti:

Come è possibile che una sola pugnalata abbia trafitto quattro cuori? Che il silenzio delle persone che si sono voltate da un’altra parte, abbia reso queste ferite non rimarginabili. Il dolore che ci porteremo dentro tutta la vita sarà alleviato solo dal ricordo del tuo amore immenso. Cercheremo in ogni sguardo la luce dei tuoi occhi, in ogni sorriso la gioia del tuo cuore, in ogni gesto il tuo essere. Dacci la forza di continuare a vivere senza te e accompagna il nostro cammino sempre. Mostraci i tuoi occhi quando ci sentiremo perse, e senza alcun dubbio ritrovare la retta via. Ci mancherai sempre “Grande Eroe”