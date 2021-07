Sono stati celebrati sabato 10 luglio i funerali di Clara Pinto, la giovane mamma di 35 anni, morta poche ore dopo aver dato alla luce il suo primo figlio. Inoltre, sono arrivati anche i primi risultati dell’autopsia. Da questo esame si potrà capire la reale causa del suo decesso.

Un lutto tragico ed improvviso, che ha scosso l’intera comunità di Poggiomarino, ma soprattutto i suoi familiari. Ha vissuto una gravidanza tranquilla e sembrava stare bene.

Il suo ultimo addio, è stato celebrato nella chiesa di Saviano, proprio dove si era sposata pochi anni prima. In molti hanno deciso di partecipare per un ultimo saluto alla giovane.

Don Aldo D’Andria, che conosce bene i suoi familiari e tutti i suoi amici, sull’accaduto ha dichiarato:

Non ci sono parole umane per descrivere ciò. Il piccolo Mattia non ha potuto avere una mamma terrena, ma ora ha una mamma che veglia su di lui dal Cielo.