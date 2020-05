Napoli, il padre del bimbo annegato è rimasto vittima di un incidente: è grave Napoli, il padre del bimbo annegato è rimasto vittima di un grave incidente: è stato portato nell'ospedale dove si trova la salma del piccolo

Una vicenda terribile, è quella che è accaduta lo scorso sabato 20 maggio. Un bimbo di soli quattro anni, è annegato nella piscina della sua abitazione. Inutili i soccorsi. Il padre, poco dopo, è rimasto vittima di un incidente stradale. Le sue condizioni sono molto gravi.

Un evento drammatico, che ha portato un ulteriore dolore alla famiglia, che non si sarebbe mai aspettata di vivere una situazione simile.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto Gugliano, un piccolo comune in provincia di Napoli. L’uomo si era recato in ospedale, dal figlio, che era deceduto poco prima. Era caduto dalla finestra al primo piano della sua abitazione ed è annegato nella piscina.

È dovuto tornare a casa, poiché doveva prendere alcuni vestiti per il bimbo e subito dopo, con l’altro suo figlio ha ripreso la macchina e stava tornando dalla sua famiglia, per risolvere tutte le formalità.

All’improvviso, intorno alle 17:00 sulla SS7 Quater, è rimasto vittima di un grave incidente, nel quale sono rimaste coinvolte altre due macchine.

È stato chiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine e degli operatori del 118. La sua auto si è capovolta per diverse volte e gli uomini intervenuti, hanno dovuto prima liberarlo dalle lamiere e subito portarlo d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito.

L’altro figlio, invece, è rimasto illeso. Per lui c’è stato solo un grande spavento, ma oltre a questo, nonostante la brutta esperienza, non ha riportato gravi traumi o fratture.

Il giovane papà è stato portato al pronto soccorso, dove si trovava anche la salma del bimbo. La sua vettura è stata sequestrata per fare tutti i controlli del caso. La comunità, ma soprattutto la famiglia, è sconvolta dal dolore che li ha travolti.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.