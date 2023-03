L’ipotesi più plausibile per gli inquirenti, sul decesso di Diana Biondi, è proprio quella del gesto estremo. È proprio su questa possibilità che si stanno concentrando le indagini. È emerso le mancavano diversi esami alla laurea, al contrario di quanto diceva ai suoi genitori.

L’intera comunità al momento è sconvolta dalla perdita, ma anche da come si sono svolti i fatti. In tanti stanno cercando di mostrare vicinanza alla famiglia, per il lutto che stanno vivendo.

Diana è uscita dalla sua abitazione, che si trova nel comune di Somma Vesuviana, nella mattina di lunedì 27 febbraio. Ai genitori da quello che riporta Il Mattino, aveva detto: “Vado a ritirare la tesi!”

Lei aveva sempre raccontato di essere vicina alla laurea, le mancavano pochi giorni. Tuttavia, dai controlli degli inquirenti, è emerso che la verità era ben diversa. Le mancavano ancora diversi esami.

Probabilmente Diana, per paura di deludere i suoi parenti, non ha mai detto la realtà. Ha sempre continuato a dire che le mancava poco e che si sarebbe laureata a breve. Sarebbe dovuta andare a ritirare la tesi.

La scomparsa di Diana Biondi e il ritrovamento del corpo

Il padre nella giornata del 27 febbraio, non vedendo la figlia tornare a casa, ha provato a contattarla più volte. Però Diana, ogni, gli volta diceva che sarebbe rientrata poco dopo. Questo fino alle 17.55.

Quella è stata l’ultima chiamata prima che il suo telefono si spegnesse per sempre. La ragazza ha mandato un ultimo messaggio al papà, in cui ha scritto: “Ora non posso parlare!” Da quel momento l’uomo ha iniziato ad allarmarsi.

Ha atteso fino a sera, quando alla fine ha deciso di sporgere una denuncia di scomparsa. Ha anche pubblicato diversi appelli sui social, per chiedere aiuto a tutti.

Il triste epilogo è arrivato nella giornata di mercoledì 1 marzo, quando alcuni ragazzi che stavano giocando a bocce, hanno trovato il suo corpo ormai senza vita sotto un dirupo. Sul ponte c’era la sua borsa nera, con il telefono e i suoi documenti. Per ora non è ancora chiaro se Diana abbia lasciato un biglietto alla famiglia.