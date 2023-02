Per la famiglia e per tutti quelli che volevano bene a Rossella Di Fuorti, è un momento di strazio e tristezza. Purtroppo si sono trovati a fare i conti con una perdita improvvisa e straziante, che li ha sconvolti e ora chiedono solo che venga fatta giustizia e che venga fuori la verità.

Nella giornata di domani, venerdì 17 febbraio, sarà conferito l’incarico per l’autopsia e sarà solo questo esame a dare delle risposte concrete su quello che è successo alla giovane mamma.

Era il 9 febbraio, quando Rossella con alcuni suoi amici e familiari, si è recata in un ristorante di sushi nella zona di Napoli Ovest. Voleva festeggiare il suo compleanno e fino a quel momento tutto stava procedendo normalmente.

Tuttavia, intorno alle 15, una volta rientrata nella sua abitazione a Soccavo, ha iniziato a stare male. Aveva vomito, dissenteria e, alla fine, un arresto cardiaco ha portato al suo decesso.

I suoi familiari dicono che le sue condizioni sono peggiorate in pochi minuti. Fino purtroppo al triste epilogo. I suoi cari tramite il loro legale Sergio Pisani, sull’accaduto, hanno voluto precisare:

Non sappiamo a cosa sia dovuto il decesso di Rossella. Siamo in attesa degli esiti dell’autopsia e degli esami del cibo, ma non abbiamo mai voluto accusare il ristorante.