C’è una svolta improvvisa nelle indagini per la tragica morte di Anastasiia Bondarenko, giovane mamma morta nell’incendio della sua abitazione. Gli inquirenti nella giornata di ieri, giovedì 17 marzo, hanno fermato il compagno indagato proprio per omicidio.

Una svolta improvvisa che ha sconvolto migliaia di persone. Tutti inizialmente erano convinti che il dramma fosse avvenuto per un drammatico incidente.

Tuttavia, la stessa Procura di Napoli, con l’aiuto delle forze dell’ordine ha avviato tutte le indagini del caso. Di conseguenza dopo diverse ricerche, nella giornata di ieri giovedì 17 marzo, hanno eseguito il fermo dell’uomo.

Da ciò che è emerso, Dmytro Trembach legato sentimentalmente con la vittima, avrebbe appiccato l’incendio nel piccolo appartamento in cui la mamma viveva con la figlia di soli 5 anni.

Gli agenti lo hanno rintracciato nella stazione di Borgoloreto ed hanno eseguito il fermo di indiziato. L’uomo anche lui cittadino ucraino, ora deve rispondere dell’omicidio della sua compagna e spiegare le motivazioni dietro il suo gesto.

Il terribile episodio in cui Anastasiia Bondarenko ha perso la vita

Il dramma di questa povera donna è avvenuto lo scorso 10 marzo. Precisamente in un piccola palazzina, che si trova in Vico I Sant’Antonio Abbate, vicino al centro storico di Napoli.

La mamma e la figlia erano in casa. Quando all’improvviso l’incendio è divampato. Purtroppo Anastasiia era nel bagno e nel momento in cui le fiamme si sono alzate, per lei era ormai troppo tardi.

Una vicina appena ha visto il fumo uscire dalla finestra, è presto intervenuta per salvare la bambina. Per fortuna è riuscita a tirarla a sé ed infatti non ha riportato conseguenze gravi, nonostante il terribile episodio.

La mamma di appena 23 anni, arrivata in Italia appena 2 mesi fa, purtroppo non è riuscita ad uscire in tempo. All’arrivo dei Vigili del fuoco e degli agenti era ormai morta. La Procura ha avviato tutte le indagini del caso e solo nelle ultime ore c’è stata la svolta improvvisa. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.