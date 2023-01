Dopo una lunga e dura lotta contro un brutto male, durante la sua gravidanza, Nunzia (chiamata da tutti Mamma coraggio) ha perso la vita poco dopo il parto. Ha fatto il possibile per mettere al mondo la sua piccola Emanuela, che ora sta bene e che ha passato poche ore con la madre.

L’accaduto ha sconvolto ed addolorato migliaia persone, che sui social stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per lei e per la sua piccola.

Nunzia aveva solamente 27 anni e durante la gravidanza ha scoperto di essere affetta da un brutto male. Ha fatto il possibile per poter mettere al mondo la sua bimba.

La donna lo scorso lunedì 23 gennaio ha partorito la piccola Emanuela in un ospedale di Napoli, dove era ricoverata. Alla fine ha anche potuto passare qualche ore insieme a lei.

Tuttavia, è solo poco dopo che purtroppo la giovane madre di soli 27 anni, ha perso la sua dura e difficile lotta. Ha lottato a lungo solo per la sua bambina, che purtroppo non potrà vedere crescere.

Il suo funerale è stato celebrato nella giornata di ieri lunedì 30 gennaio, nella chiesa del quartiere di Chiaiano. Sul web sono davvero tante le persone che hanno voluto scrivere un pensiero per lei.

Tantissime le persone che hanno voluto scrivere un messaggio sui social, per salutarla un’ultima volta.

Sto male e non voglio crederci, tu che mi trattavi come uno di famiglia, sapendo il legame che ho con tuo marito che per me è un fratello. Che Dio possa tenerti per mano e fare in modo di farti stare vicino alle tue principesse con l’anima.

Tu che sei la nostra famiglia, tu che sei sempre stata il nostro pilastro, te ne sei andata. Com c’è potut fa chest, cor mi, nun ce sta rlor chiu fort, cresceremo le tue figlie proprio come facevi e volevi tu e c c’è cumbinat nu mammami e chi t scord chiu aro stai rim ca e sul nu suon.