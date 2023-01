Non si ferma lo strazio per la famiglia della piccola Elena Cella, la bimba di 3 anni deceduta dopo 48 ore di agonia, trasferita in due ospedali. Poche ore dopo che ha perso la vita, nella giornata di martedì 10 gennaio, anche la bisnonna è deceduta per un malore.

Una notizia che ha reso nota la testata Fanpage.it, informata dal legale della famiglia, Enrico Ricciuto. La signora affetta già da altre patologie, ha perso la vita poche ore dopo l’accaduto.

I fatti di questa bambina di soli 3 anni, sono iniziati nella serata tra domenica 9 e lunedì 10 gennaio. Precisamente nella sua abitazione, che si trova nella provincia di Napoli.

La piccola accusava uno strano malessere alla pancia, che con il passare delle ore andava via via peggiorando. I genitori preoccupati, hanno deciso di trasportarla d’urgenza al nosocomio Santobono.

Qui i dottori l’hanno sottoposta a tutte le analisi del caso ed hanno scoperto che aveva dei picchi di Diabete davvero molto alti. Di conseguenza, hanno disposto il suo trasferimento al Policlinico Vanvitelli.

La mattina successiva ha avuto un arresto cardiaco e i medici hanno disposto un nuovo trasferimento al Santobono. Una volta qui, ha avuto altri due arresti cardiaci, fino purtroppo al triste epilogo. Il pomeriggio di martedì 10 gennaio, ha perso la vita.

Le indagini per il decesso della piccola Elena Cella

I genitori nonostante lo strazio e la tristezza, hanno deciso di presentare un esposto alla Procura. Di conseguenza gli inquirenti hanno disposto il sequestro delle cartelle cliniche ed anche l’autopsia sul corpo.

Lo scopo è proprio quello di capire l’esatta causa che ha portato al suo straziante decesso. La stessa Procura al momento ha scelto di aprire un fascicolo d’indagine contro ignoti. Il corpo della piccola, nel frattempo, si trova all’obitorio dell’ospedale.

La famiglia lo scorso anno aveva subito un’altra grave perdita. La zia della bambina, Vanessa Cella, ha perso la vita dopo tre interventi di chirurgia estetica. Era proprio la figlia della bisnonna deceduta pochi giorni fa.