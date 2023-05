La giornata di oggi, mercoledì 3 maggio sarà una giornata davvero importante per le indagini per il sinistro in cui purtroppo Rita Scisciotta ha perso la vita, a soli 25 anni, appena compiuti. Il medico legale dovrà eseguire l’autopsia e chiarire cosa le è successo.

Nel frattempo tutti i Quartieri Spagnoli sono in lutta, vista la grave perdita subita. La giovane stava tornando a casa dopo una serata di lavoro, in un locale nel centro storico di Napoli.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, i fatti sono avvenuti all’alba di domenica 30 aprile. Precisamente lungo via Calata Fontanelle, nel Rione Materdei, nella città di Napoli.

Rita aveva compiuto 25 anni da pochi giorni ed in quell’occasione era in sella al suo scooter. Stava rientrando a casa dopo una serata di lavoro, in un locale del posto.

Tuttavia, è proprio mentre si trovava in quella strada, che all’improvviso ha perso il controllo del suo mezzo. Dai primi rilievi in quel posto, non risultano esserci segni di frenata e non risultano esserci altri mezzi coinvolti.

La ragazza pare che indossasse regolarmente il suo casco. Però, nella caduta a terra, forse a causa del forte trauma che si è procurata, è deceduta praticamente sul colpo.

Le indagini per il decesso di Rita Scisciotta

Gli inquirenti ovviamente, in queste ore stanno prendendo in considerazione diverse ipotesi. Come quella del malore, del colpo di sonno o di un ostacolo imprevisto.

Di conseguenza, hanno deciso di trasferire il corpo di Rita nell’obitorio del Policlinico ed è proprio qui che il medico legale, ha il compito di capire cosa è successo in quei minuti. Nel frattempo la comunità dei Quartieri Spagnoli è in lutto. Alcuni locali hanno deciso di chiudere e fuori uno di questi in un cartello hanno scritto: