Una gravissima perdita è quella che ha colpito la città di Napoli, ma più precisamente i Quartieri Spagnoli. Una ragazza di soli 25 anni, chiamata Rita Scisciotta purtroppo è deceduta all’alba di domenica 30 aprile, mentre rientrava a casa da una notte di lavoro.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro in cui è rimasta coinvolta, poiché al momento non risultano esserci altri mezzi. Gli agenti hanno deciso di sequestrare sia il suo scooter, che una macchina che era lì vicino.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 7 del mattino, di domenica 30 aprile. Precisamente in via Calata Fontanelle, nel Rione Materdei, nella città di Napoli.

Rita aveva compito 25 anni da poco tempo. Lavorava in un bar nel centro storico e dopo una notte di lavoro, era salita in sella al suo scooter per tornare nella sua abitazione.

Tuttavia, è proprio durante il tragitto che ha avuto un grave incidente. Non si sa bene cosa è successo, ma la ragazza è caduta a terra e nell’impatto, ha sbattuto la testa ed ha perso la vita sul colpo.

I passanti nel cercare di soccorrerla, hanno spostato anche il suo mezzo a due ruote. Per questo motivo, per gli agenti riuscire a ricostruire l’esatta dinamica, è ancora più difficile.

Le indagini e le ipotesi per il decesso di Rita Scisciotta

All’arrivo dei sanitari, per la giovane 25enne non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso e quindi trasportare il corpo all’obitorio del Policlinico, dove poi verrà eseguita l’autopsia.

Sul luogo in cui è avvenuto il sinistro, non risultano esserci segni di frenata sull’asfalto. Per questo gli inquirenti ipotizzano che è caduta o per la scarsa visibilità, o per un ostacolo imprevisto o anche per un colpo di sonno.

Saranno solo le ulteriori indagini a far luce sull’accaduto. Lei viveva con la famiglia nei Quartieri Spagnoli ed ora tutti sono sconvolti dalla sua improvvisa e straziante perdita. Nessuno l’avrebbe mai immaginato.