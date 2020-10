Lutto a Napoli, Sveva Tropenscovino non ce l'ha fatta: il cancro l'ha portata via a 18 anni

Un grave lutto ha colpito le comunità di Napoli e Marcianise. Purtroppo dopo una battaglia durata diversi mesi, Sveva Tropenscovino non ce l’ha fatta. Si è spenta a soli 18 anni, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi amici e soprattutto di tutti i suoi familiari, che hanno sempre sperato che potesse riprendersi.

CREDIT: FACEBOOK

Da quando è emersa la notizia di questa tragica ed improvvisa scomparsa, sul web sono apparsi molti messaggi di cordoglio.

In molti hanno voluto scrivere delle parole per salutarla un’ultima volta e per stare vicino ai suoi cari, in questo momento di profondo dolore. Ha lottato con la sua malattia con forza e coraggio, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere.

Sveva era affetta da un cancro molto aggressivo. I medici hanno fatto il possibile per riuscire ad aiutarla, ma i loro tentativi purtroppo si sono rivelati del tutto inutili. La malattia l’ha strappata troppo presto dall’affetto di tutti quelli che erano vicino a lei.

CREDIT: FACEBOOK

Era appassionata di ballo e fotografia. La prima a dare la triste notizia sui social è stata proprio la zia, che è anche un’insegnante di danza. La donna ha scritto:

Vola mia dolce farfalla, tu hai fatto della vita un inno alla vita ed hai lasciato una scia d’amore enorme. Anima pura, anima bella sei la stella che ha illuminato la mia vita. Vola eterea fanciulla, nipote amatissima. Ora volteggi nella schiera degli angeli che ti hanno accolto.

Morte Sveva Tropenscovino: i messaggi degli amici sul web

CREDIT: MATTEO PELLINO

Purtroppo a causa delle nuove restrizioni per l’emergenza sanitaria, la maggior parte dei suoi amici non ha avuto la possibilità di partecipare al suo funerale. Uno dei suoi docenti, del liceo artistico Bocconi di Napoli, ha voluto pubblicare un commovente messaggio sul suo profilo Facebook. Ha scritto:

Con dolore e con amore alla mia allieva Sveva… che non c’è più. Aveva tanta voglia di fare, di fotografare e di creare. I suoi occhi ed il suo sorriso non mi lasceranno mai. Erano una potenza che trasmettevano poeticità, forza d’animo ed amore per gli altri e per la vita.