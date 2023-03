Nata con una rara malattia facciale, oggi è un esempio di riscatto

Dire addio ad ogni pregiudizio e mostrarsi così come si è. La storia di Ilka Brühl è davvero una lezione di vita che va assolutamente raccontata. La giovane ragazza tedesca è nata con l’ectodermal dysplasia, una rara malformazione congenita al volto, e con un condotto lacrimale assente. Questa sua condizione l’ha costretta nel corso degli anni a subire diversi interventi chirurgici.

L’infanzia di Ilka non è stata facile perché a scuola i suoi coetanei la prendevano continuamente in giro e lei desiderava tanto diventare invisibile. Poi c’è stato un preciso momento della sua vita che ha deciso di dire basta e di viversi tutto senza problemi e senza nascondersi.

Fonte: web

È stato nel 2012 quando alcuni amici fotografi l’hanno convinta a posare per loro in alcuni scatti. Ilka racconta ancora la prima volta sul set.

“Lungo il tragitto sono stata spesso sul punto di voltarmi e tornare indietro, tanta era la paura che il fotografo avrebbe riso di me una volta vista dal vivo” – il suo racconto. Ed invece quel momento è stata una vera svolta visto che la risposta di chi visionava quegli scatti era molto positiva.

Questo non ha fatto altro che aumentare l’autostima della ragazza convincendola a trovare coraggio e a mostrarsi sempre di più così com’era.

“C’è solo un modo per essere brutti: avere un brutto carattere! Nessuno deve nascondersi a causa del proprio aspetto… Perché ognuno di noi è bello!”. La sua è una storia di riscatto e di coraggio che vale la pena raccontare.

Oggi Ilka è un autrice di fama mondiale. Gestisce sui social un podcast dove raccontando la sua storia invita anche gli altri a vedere la propria bellezza e ad accettarsi per quello che sono.

“Penso che TUTTI siano belli a modo loro. Leggo spesso commenti come “Non sei carino solo perché sei diverso” non è assolutamente vero! Sono carina perché TUTTI sono carini. Non importa se sei una bellezza classica, alta, piccola, robusta, magra, nera, bianca” – ha scritto su Instagram.