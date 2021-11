Non era un ragazzo di origini albanesi di 20 anni, ma un ragazzo di 19 di nome Nathan Franchini. Aveva i documenti di un suo amico

Il ragazzo morto nello schianto a Riccione, si chiamava Nathan Franchini, un 19enne di Cattolica. Le forze dell’ordine non avevano identificato il giovane, poiché in tasca aveva dei documenti di un altro ragazzo.

La vittima non è un ragazzo di 20 anni di origini albanesi, come era stato inizialmente diffuso. Nathan si trovava a bordo della vettura che alle prime ore della scorsa domenica, si è schiantata contro un albero. A bordo c’erano altri quattro coetanei, che avevano appena trascorso il sabato notte in discoteca.

Credit: pixabay.com

Dopo i test, è risultato che il conducente aveva un tasso alcolico quattro volte superiore a quello consentito dalla legge. Dopo il violento impatto, per il ragazzo di 19 anni non c’è stato nulla da fare. È morto tra le lamiere della macchina. Gli altri quattro coetanei sono rimasti feriti, uno di loro in maniera grave.

I documenti di Nathan Franchini

La Procura di Rimini, al momento, ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio stradale. Gli agenti sospettano che i ragazzi fossero in possesso di documenti appartenenti ad altre persone, poiché all’interno delle discoteche della zona, è permesso l’ingresso dai 20 anni in su.

Cinque ragazzi, tre maschi e due femmine, che dopo una serata in discoteca, si sono schiantati contro un albero lungo viale Abruzzi. Secondo le notizie riportate, sembrerebbe che stessero tornando a casa dopo essere stati alle discoteche Peter Pan e Cocoricò. Il documento che aveva Nathan Franchini, sembrerebbe appartenere ad un suo amico di 20 anni, residente sempre a Cattolica.

Credit: pixabay.com

Gli agenti di polizia stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e il percorso fatto dalla Fiat 500L. Una prima ipotesi è quella che il mezzo abbia imboccato viale Abruzzi in direzione monte-mare. Il conducente, un ragazzo di 20 anni attualmente ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, avrebbe poi perso il controllo della vettura, finendo per schiantarsi contro un albero. Non è ancora chiaro se sia stato dovuto dall’asfalto bagnato o se prima il giovane abbia urtato lo spartitraffico.