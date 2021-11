Una vera e propria tragedia quella che si è verificata a Jested, in Repubblica Ceca. Qui il crollo di una funivia ha causato la morte di un uomo, il conducente. Nel sinistro, inoltre, sono state coinvolte anche 15 persone che, fortunatamente, sono state tutte portate in salvo. I passeggeri, durante l’incidente sono rimasti chiusi all’interno di una cabina sospesa nel vuoto per parecchi minuti.

Nella mattina di domenica 31 ottobre un dramma si è verificato in Repubblica Ceca. Qui, precisamente a Jested, una funivia è caduta causando la morte di un uomo. Stando alle notizie riportate dalla stampa locale, dopo che una cabina è caduta la sua gemella è rimasta sospesa nel vuoto per parecchi minuti.

All’interno di essa erano presenti 15 passeggeri. Inutile dire che tempestivo è stato l’intervento dei soccorsi i quali hanno lavorato sodo per portare in salvo i passeggeri rinchiusi all’interno della cabina. Durante le operazioni di recupero delle persone presenti all’interno della funivia, i soccorritori hanno utilizzato un’autopompa con una scala.

Tragedia in Repubblica Ceca, le parole del portavoce del servizio di soccorso dopo il crollo della funivia

Secondo le notizie riportate dai media locali, tra i 15 passeggeri recuperati non ci sarebbero feriti ma due persone, un po’ avanti con l’età, sono rimaste visibilmente provate per la tragedia che si è verificata. A dare l’annuncio dell’incidente è stato Michael Georgiev, portavoce del servizio di soccorso.

L’uomo ha commentato la vicenda con queste parole:

Una cabina è caduta mentre scendeva. All’interno c’era una persona, che purtroppo è deceduta per le ferite riportate.

Inoltre, stando a quanto riferito, la funivia avrebbe dovuto essere sottoposta ad un controllo di manutenzione di una durata di 12 giorni.

I media locali hanno dichiarato che la cabina è stata costruita nel 1933 ed è stata completamente rinnovata negli anni ’70. Dopo l’avvenuta tragedia, è stata iniziate le indagini per fa luce su quanto accaduto e per scoprire le cause di questo triste incidente, paragonato da alcuni alla tragedia del Mottarone.