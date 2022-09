È degli ultimi giorni la notizia della triste fine di Neena Pacholke, la conduttrice 27enne di Wausau, Wisconsin, negli Stati Uniti d’America. Gli amici, preoccupati per lei, hanno avvertito le autorità che l’hanno poi trovata senza vita nella sua casa. A spingerla a compiere l’estremo gesto, l’intimo dell’amante del suo compagno trovato nella casa in cui vivevano.

Un episodio molto triste ha colpito lo Stato del Wisconsin e anche tutto il resto degli USA. Nei giorni scorsi, a seguito di alcune segnalazioni ricevute dai parenti e dagli amici della conduttrice, le autorità del posto si erano recate nel suo appartamento, trovandola priva di vita.

Nelle ore successive, oltre alla notizia del decesso, non si sono divulgate altre informazioni e dettagli sul triste evento. C’è stato spazio solo per l’immenso dolore.

Neena amava questa comunità e le persone che vivevano qui. Era una persona gentile con un grande cuore e un sorriso contagioso e ci mancherà molto. Il mio cuore è frantumato in un milione di pezzi e so che non sarà mai più intero. Un giorno le parole mi verranno in mente. Ma per ora, so che non sta più soffrendo e le sono grato per questo. Ho perso la mia migliore amica da 27 anni.