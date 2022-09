La televisione del Wisconsin (Stati Uniti), è in lutto dopo la perdita straziante di una conduttrice, trovata morta in casa a soli 27 anni. Il noto volto Neena Pacholke aveva fatto capire alla sua famiglia il suo intento a mettere fine alla sua vita.

Il giorno della morte, i parenti hanno chiesto alle forze dell’ordine di andare a controllare la sua abitazione, dopo che le sue affermazioni li avevano allarmati e preoccupati. Quando gli agenti hanno aperto la porta della sua casa, hanno fatto la straziante scoperta. Neena Pacholke è morta a 27 anni.

Le cause della morte non sono state ancora rese note e gli inquirenti non hanno ancora escluso nessuna pista. Il medico legale, che ha effettuato tutti gli esami, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti. Sulla vicenda c’è il massimo riserbo.

Migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo, stanno salutando la giovane conduttrice con foto e messaggi di addio sui social. Fan che seguivano ed apprezzavano Neena Pacholke, ma anche colleghi del mondo della televisione.

Nel 2016 Neena Pacholke ha perso il suo fidanzato

Nel 2016, la conduttrice aveva già avuto un crollo emotivo, quando il suo ragazzo del liceo è morto a causa di una rara forma di cancro al cervello.

Neena e Jordan avevano un legame speciale e molte persone non capiscono quella relazione, specialmente da giovani adulti e l’amore che avevano l’uno per l’altro al liceo.

Il canale del suo programma l’ha salutata così: