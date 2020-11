A Reggio Emilia bambina batte la testa e non ricorda nulla

Bambina batte la testa in casa. Era nella sua cameretta quando è avvenuto questo incidente domestico, che ai genitori sembrava banale. Ma si sono insospettiti che qualcosa non andasse bene quando la piccola di 8 anni ha dichiarato di non ricordarsi nulla di quanto accaduto. I medici hanno diagnosticato un trauma cranico.

La bambina di circa 8 anni si trovava nella sua camera da letto. Quando all’improvviso è caduta. I genitori non hanno dato subito peso all’incidente, perché sembrava non avesse nulla.

La piccola, però, cadendo aveva battuto la testa. E quando i genitori le hanno portato il primo soccorso, medicandola come si fa per un semplice bernoccolo, pensavano non avesse nulla.

Ma un piccolo dettaglio ha fatto insospettire la famiglia della bambina. La piccola di 8 anni non ricordava nulla di quanto era avvenuto. Non ricordava infatti di essere caduta e di aver battuto la testa.

Così i genitori della bambina, preoccupati per la situazione, hanno subito chiamato il 118. Il personale sanitario è prontamente intervenuto presso la casa vicino al centro storico di Reggio Emilia, con un’ambulanza della Croce Rossa e i soccorritori dell’automedica del vicino ospedale.

Bambina batte la testa in casa, come sta ora?

I soccorritori del 118 le hanno prestato le prime cure. In poco tempo la bambina di 8 anni si è ripresa, ma per scrupolo i sanitari l’hanno accompagnata in ambulanza presso l’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

I medici hanno subito visitato la bambina, che aveva riportato, a causa di una caduta accidentale che sembrava banale, un trauma cranico. Mai sottovalutare una caduta dei bambini, soprattutto quando sbattono la testa.

Presso l’ospedale della città emiliana dove si trovava ricoverata, i dottori hanno eseguito altri accertamenti clinici per verificare se il trauma cranico possa aver riportato ulteriori danni.