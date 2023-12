Avevano intenzione di sposarsi alla fine di questa seconda gravidanza Vanessa Ballan ed il suo compagno Nicola Scapinello. Tuttavia, il loro sogno è andato in frantumi quando Fandaj Bujar, 41enne di origine kosovare, ha deciso di mettere fine alla vita della giovane 27enne.

Gli inquirenti in queste ore stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, anche per capire quali aggravanti contestare all’uomo, oltre al reato di cui è accusato che è delitto volontario.

Nicola e Vanessa si erano fidanzati nel 2013. Dalla loro storia era nato un bambino, che ora ha 5 anni. Nel mese di ottobre, aveva scoperto di essere in attesa di un secondo figlio e ne erano davvero felici.

Tuttavia, la donna stava vivendo un vero dramma. Questo perché da circa 2 anni aveva iniziato una relazione extra coniugale con Fandaj Bujar. Ad agosto aveva deciso di chiuderla, ma lui non ha mai accettato questa sua decisione. Per questo il 26 ottobre la giovane, insieme al compagno si è recata alla Caserma per denunciarlo per Stalking.

Gli amici in questo ore, stanno cercando di stare vicino a Nicola, vista la grave e straziante perdita che ha subito. Non lo lasciano mai solo. Da quello che scrive Il Gazzettino, il ragazzo dice:

Pensavamo di sposarci in chiesa alla fine di questa gravidanza. Adesso è dura, ma so che devo iniziare a guardare avanti. Lo devo fare anche e soprattutto per il nostro bambino.

Il delitto di Vanessa Ballan, commesso da Fandaj Bujar

Dalla conferenza stampa del Procuratore di Treviso, è emerso che Fandaj Bujar nella tarda mattina di martedì 19 dicembre, si è recato nella casa della famiglia a Riese Pio X, con un borsone. All’interno di questo c’era un martello e due coltelli.

Una telecamera lo ha ripreso mentre ha scavalcato il cancello. Purtroppo una volta entrato, Vanessa era ancora in pigiama e visto che lei non voleva tornare con lui, l’ha prima picchiata e poi ha messo fine alla vita, con circa 7 fendenti.

A fare la triste scoperta è stato proprio il compagno Nicola. Aveva finito di lavorare e visto che la donna non rispondeva più ai suoi messaggi, si è recato in casa ed ha trovato Vanessa a terra, orma senza vita. Fandaj Bujar era ossessionato da lei e non riusciva proprio ad accettare l’idea che la ragazza non voleva più vederlo.