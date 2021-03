Nembro, la bimba ha fretta di nascere e i genitori non riescono ad arrivare in ospedale: ecco dove è venuta al mondo

Un episodio che dell’incredibile è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 20 marzo. La piccola Chiara aveva fretta di nascere ed infatti è venuta al mondo nel parcheggio di un supermercato. Per fortuna sia lei che la mamma stanno bene e adesso sono in ospedale. Stanno ricevendo tutte le cure necessarie.

Una vicenda che per fortuna ha avuto un bellissimo lieto fine. La mamma e la piccola, nonostante il delicato momento che hanno vissuto, risultano essere in buone condizioni.

Secondo le informazioni rese note dal quotidiano locale L’Eco Di Bergamo, il tutto è avvenuto intorno alle 6 del mattino, di ieri sabato 20 marzo. Precisamente a Nembro, in provincia di Bergamo.

I due genitori sono partiti dalla loro abitazione intorno alle 5.30. La donna aveva iniziato ad accusare le prime contrazioni pochi minuti prima. Per questo si stavano recando all’ospedale di Seriate, per far nascere la loro terzogenita in piena sicurezza.

Tuttavia, proprio mentre erano in viaggio, la mamma si è resa conto che la piccola Chiara stava per venire al mondo. Preoccupati, hanno deciso di chiamare subito la struttura ospedaliera, per capire cosa dovevano fare in quella situazione.

Su suggerimento dei medici e dei soccorritori, i genitori si sono accostati proprio vicino al supermercato Esselunga e due ostetriche sono andate di corsa sul posto, per aiutare la mamma.

Le condizioni della piccola Chiara e della mamma dopo il parto

La bimba è venuta al mondo nella macchina dei suoi genitori, con l’aiuto del personale sanitario. Inoltre, è stato chiesto anche l’intervento di due ambulanze, che hanno pensato a trasportare la donna e la piccola in ospedale.

Un momento difficile per la famiglia, si è trasformato presto in gioia.

La piccola Chiara e la mamma ora sono ricoverate nella struttura ospedaliera di Seriate e stanno ricevendo tutte le cure di cui hanno bisogno. La vicenda per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano, ma è stato possibile solo grazie alle due ostetriche, che sono arrivate in fretta sul posto.