Hanno deciso di chiamarla Amelia, la neonata abbandonata dalla madre davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Sesto San Giovanni. Le sue condizioni nonostante se ne siano resi conto dopo diverse ore, al momento sembrano essere davvero molto buone.

Una vicenda davvero straziante, che ha portato ancora una volte allo strazio di milioni di persone. Il sindaco del piccolo comune, ha voluto fare un disperato appello per la madre.

I fatti in realtà sono avvenuti lo scorso mercoledì 24 maggio, ma la notizia è emersa solo poche ore fa. Precisamente fuori al pronto soccorso dell’ospedale di Sesto San Giovanni, che si trova nella provincia di Milano.

I sanitari hanno trovato la bambina poche ore dopo il suo abbandono. Piangeva ed era completamente sola. Per questo l’hanno presa subito in cura e dopo i primi accertamenti, hanno disposto il suo trasferimento al nosocomio Niguarda.

Hanno deciso di chiamarla Amelia e nonostante ciò che ha vissuto, sembra essere davvero in buone condizioni di salute. Ora i dottori stanno facendo il possibile per farla crescere ed anche per darle tutto l’amore di cui ha bisogno.

Questo episodio come quello di Enea, lasciato nella Culla per la vita e come quella di Noemi, lasciata dalla madre all’ospedale di Bergamo, ha portato di nuovo a strazio e tristezza. Per questo il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha voluto fare un appello alla sua mamma.

Neonata abbandonata fuori l’ospedale: l’appello del primo cittadino

Voglio fare un appello alla madre: non avere paura a riconoscere la tua bambina, noi come Comune siamo al tuo fianco. Fatti avanti, contattami senza paura perché se il motivo dell’abbandono è legato ai problemi economici, come Comune abbiamo predisposto numerose forme di sostegno. Vogliamo aiutarti. Faremo il possibile per assicurare un futuro di questa piccola, insieme alla sua mamma!

La donna, proprio come è accaduto negli altri episodio, ha a disposizione 10 giorni di tempo per cambiare idea e per riconoscere la sua bambina.