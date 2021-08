Questa è la storia di una piccola neonata che è stata lasciata nella culla della vita che è posizionata all’interno della struttura dell’ospedale Villa Scassi a Genova, in Liguria, qualche settimana fa. La bambina ha sole 3 settimane di vita e la sua mamma ha deciso di darla così in adozione. La bambina ha già trovato una famiglia amorevole che si prende cura di lei.

Fonte foto da Pixabay

La storia risale a qualche giorno fa, quando nella culla donata nel 2008 dai Lions di Genova all’ospedale Villa Scassi di Genova il personale sanitario ha trovato una piccola bambina appena nata. Nel capoluogo ligure un’altra culla è ospitata all’ospedale Galliera.

La neonata è stata subito presa in cura dai medici, dagli infermieri e da tutto il personale dell’ospedale. Hanno deciso di darle il nome di Anna: per fortuna stava bene e il sistema che aiuta le donne che non possono prendersi cura dei propri figli appena nati ha funzionato.

Anna ha sole 3 settimane di vita e secondo quanto si apprende dalla stampa locale avrebbe già trovato una nuova famiglia che è pronta a prendersi cura di lui. Il tribunale di Genova deve procedere con l’iter di affidamento, così potrà essere accolta in una casa.

Questa è la prima volta che un neonato viene messo nella culla della vita dell’ospedale genovese, da quando nel 2008 i Lions di Genova hanno donato questa struttura.

Fonte foto da Pixabay

Neonata lasciata nella culla della vita a Genova, verrà adottata

La bambina è stata già curata amorevolmente dal personale ospedaliero e ora potrà contare anche sulle cure di una famiglia.

Fonte foto da Pixabay

Entro agosto potrà entrare nella sua nuova casa che la ospiterà e la farà crescere con tutto l’amore di cui ha bisogno ogni bambino. Per lei l’iter è già partito e dovrebbe terminare a breve con l’affidamento e l’adozione poi definitiva.