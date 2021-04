Neonata muore dopo il parto a Treviso, disposta l’autopsia

Già disposta l’autopsia sul corpo della piccola morta subito dopo la nascita nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 aprile 2021 presso l’ospedale San Valentino di Montebelluna, in provincia di Treviso. Neonata muore dopo il parto: si cercano di capire le cause del decesso della piccola, per dare risposte alla famiglia distrutta dal dolore.

Nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 aprile 2021 all’ospedale di Montebelluna, nel trevigiano, una bambina appena venuta alla luce è morta. Subito dopo il parto il trasferimento d’urgenza in rianimazione e poi la dichiarazione del decesso.

Giovedì l’Ulls2 ha reso pubblica una nota in cui spiega cosa sarebbe accaduto quella notte in ospedale. Intanto i medici hanno già disposto l’autopsia sul piccolo corpicino per capire perché è morta.

L’Ulss 2 comunica che nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 aprile si è verificato un caso di morte neonatale presso l’Ospedale San Valentino di Montebelluna.

La mamma, una donna di 30 anni, aveva raggiunto il termine della gravidanza. Nella mattina di mercoledì 21 aprile si è presentata all’ospedale di Montebelluno dove è stata ricoverata: era in procinto di partorire.

Nella notte, alle 2.59, è nata la sua bambina. I medici hanno subito capito che qualcosa non andava e hanno portato la piccola nel reparto di Rianimazione neonatale.

Neonata muore dopo il parto: i medici non sono riusciti a salvarla

Il personale del reparto ha provato in tutti i modi a salvare la vita della piccola. Ma, nonostante l’intervento rapido, la bambina è stata dichiarata morta alle 5.02. Due ore dopo essere venuta al mondo.

A chiarire le cause del decesso sarà l’esame autoptico. Nella mattinata di giovedì l’ospedale ha organizzato un incontro con tutti gli operatori coinvolti ed è già in programma un audit con la Direzione Sanitaria, mentre l’ospedale, la Direzione dell’Ulss 2 e il personale del Punto Nascita del San Valentino esprimono vicinanza e cordoglio alla famiglia.