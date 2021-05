Un episodio drammatico è avvenuto lo scorso sabato 15 maggio, a Cuneo. Una neonata è morta, dopo esser venuta al mondo nello studio di un’ostetrica. Le forze dell’ordine ora stanno indagando su ciò che è accaduto e se la dottoressa abbia rispettato tutte le regole previste, per questo genere di parto.

Una vicenda terribile che ha scosso migliaia di persone, ma soprattutto i due genitori. Per loro sarebbe dovuto essere un momento felice, che invece si è trasformato in un dramma.

Secondo le informazioni rese note da il quotidiano La Repubblica, il tutto è avvenuto nella giornata di sabato 15 maggio. La famiglia vive a Cairo Montenotte, un piccolo provincia di Savona.

La mamma verso il termine della gravidanza ha deciso di non partorire nella struttura ospedaliera. Per questo ha scelto di far venire al mondo la sua bambina nello studio di un’ostetrica, allestito come una casa maternità.

Nessuno sa cosa sia accaduto in quei minuti, ma pochi istanti dopo che la neonata è venuta al mondo, ha smesso di respirare. La dottoressa ha provato a rianimarla, ma a nulla sono serviti i suoi tentativi.

La mamma con la speranza di far riprendere la sua bimba, si è presentata nel pronto soccorso di Santa Croce e Carle.

Le indagini sulla neonata morta dopo la nascita

I medici della struttura sanitaria hanno provato a salvarla, ma il cuore della bambina non ha mai ripreso a battere. Infatti non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Hanno sottoposto ad una visita anche la mamma. In teoria avrebbero dovuto ricoverarla, ma quest’ultima ha deciso di firmare le dimissioni e tornare a casa. Subito dopo, insieme al compagno, ha denunciato tutta la vicenda.

Le forze dell’ordine ora stanno indagando su questo tragico episodio. Hanno iscritto nel registro degli indagati, per il reato di omicidio colposo, l’ostetrica. Però, stanno anche cercando di analizzare la posizione dei due genitori. Sarà solo l’autopsia a dare delle risposte concrete agli investigatori su ciò che è avvenuto.