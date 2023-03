Questa triste vicenda ci arriva da una città della comunità autonoma di Castiglia e León, in Spagna. Per il caso di una neonata nata prematura a Burgos, abbandonata dalla famiglia dopo la nascita, sono quattro gli indagati. Mamma e nonni non hanno allertato i medici dopo la nascita della piccola, che poi, dopo poco tempo, purtroppo ha perso la vita.

Fonte foto da Pixabay

La piccola bambina era nata prematura tra la 32esima e la 34esima settimana di gravidanza. Aveva bisogno di cure urgenti sin da quando era ancora nel grembo della sua mamma. Dopo la nascita prematura, invece, per quasi una settimana la mamma, i nonni materni e la zia materna non si sono presi cura di lei.

La famiglia della neonata venuta al mondo prematura è rimasta senza essere soccorsa dai medici, perché nessuno l’ha portata in ospedale. La mamma non ha chiesto aiuto a nessuno né durante la gravidanza né dopo la nascita prematura della sua piccola.

La mamma non ha fatto alcuna visita medica e nessun esame durante la gravidanza. I medici avrebbero potuto avvisarla del rischio di parto anticipato. Anche dopo la nascita della bambina non ha chiamato nessuno. I medici sono stati interpellati solo quando era troppo tardi.

Giulia è venuta a mancare di inedia, per stress respiratorio, ulcere e infiammazioni all’ombelico. Il caso risale allo scorso 17 giugno e aveva indignato non poco la comunità locale, incredula di fronte a una notizia del genere.

Fonte foto da Pixabay

Neonata nata prematura a Burgos abbandonata dalla famiglia: il cuore della piccola si è fermato 6 giorni dopo la nascita

La Procura ha chiuso le indagini solo oggi. Nel registro degli indagati sono stati scritti i nomi di quattro persone (mamma, nonni materni, zia materna). Il reato è quello di abbandono di minore da cui è derivata poi il decesso (e omissione di soccorso).

Fonte foto da Pixabay

I quattro indagati sono la mamma Maria Giovanna Piredda, 29 anni, nonna e nonno materno, Maria Giuseppa Urrazza e Francesco Piredda, e la sorella della mamma, Rosa Piredda.