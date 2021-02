Nina ha solo 18 mesi, ma la vita l’ha già messa a dura prova. Si trova in ospedale la neonata orfana e malata di Covid, che ha perso la sua mamma e ora si trova tutta da sola ad affrontare la malattia. Per fortuna c’è chi si prende cura di lei ogni giorno, cercando di non farle mancare tutto quell’affetto e quell’amore di cui hanno bisogno tutti i bambini.

Fonte Pixabay

Orfana a soli 18 mesi. La mamma di Nina aveva solo 40 anni. L’hanno trovata morta nel letto di casa sua. Il tampone ha dato esito positivo, ma per capire i motivi del decesso della giovane donna bisognerà attendere l’autopsia, che è già stata disposta.

Nina, nome di fantasia, ha fatto anche lei il tampone, il cui risultato ha dato esito positivo. Rimasta sola al mondo a combattere una malattia che ha provocato una pandemia mondiale. Una storia che sta facendo commuovere tutta Italia.

Fonte Pixabay

La bambina di 18 mesi è al momento sotto la tutela del sindaco del piccolo paese in provincia di Frosinone dove la piccola è nata. Insieme agli assistenti sociali, il primo cittadino ha risposto alla richiesta delle forze dell’ordine di prendersi cura di lei, visto che il padre, che provvederà al suo sostegno, non potrà accudirla.

Il papà di Nina, infatti, è un autotrasportatore. Non ha famigliari che si possano prendere cura della piccola, perché oltre a lei aveva solo la compagna, che però è venuta improvvisamente a mancare. Nina, di fatto, è sola.

Neonata orfana e malata: tutti si mobilitano per Nina

Il sindaco per primo ha deciso di prendersi cura di Nina.

Tendere la mano a quest’uomo piegato dal dolore ed in memoria di una ragazza giovane e piena di vita, andata via troppo presto, mi è sembrato naturale. Quando abbiamo appreso della triste storia di Nina, non abbiamo perso un secondo. Ho contattato i carabinieri di Pontecorvo intervenuti sul posto dopo il ritrovamento della madre oramai senza vita ed ho chiesto la custodia della bimba con l’autorizzazione del padre.

Fonte Pixabay

Nina al momento vive a casa con due persone che si prendono cura di lei come se fosse figlia loro. E anche se positiva non hanno avuto paura del contagio e la accudiscono con amore e affetto. Sperando che in futuro il papà possa riprendere la piccola con se.