Come sta il neonato di 10 giorni positivo alla Covid-19?

Un neonato di 10 giorni positivo alla Covid-19, proprio come la sua mamma, il suo papà e anche i suoi nonni. La notizia arriva da Porto Empedocle, comune in provincia di Agrigento in Sicilia e a darla è lo stesso Sindaco della città, aggiornando i suoi concittadini sul numero di casi positivi registrati nelle ultime ore sul territorio.

Il povero piccolo ha avuto esito positivo del tampone. Del resto sia la sua mamma sia il suo papà e persino i nonni paterni hanno avuto la stessa diagnosi. Gli altri due bambini che vivono nella stessa casa, invece, sono negativi e per questo vivono isolati in un’altra stanza.

A Porto Empedocle c’è grande apprensione per le condizioni di salute del piccolo e dei suoi famigliari, come ha spiegato il Sindaco della città, Ida Carmina, che si è detta vicinissima alla famiglia in un momento di estrema difficoltà.

In casa, ci sono altri due bambini, entrambi negativi, che vivono isolati in una stanza. Oggi ho sentito la mamma, è una mia ex alunna. E’ una ragazza forte e coraggiosa. Tutto andrà bene. Ma certamente più che curiosità è giusto dimostrare solidarietà e vicinanza. Spero che, ancora una volta, dimostriamo di essere una comunità generosa e dal cuore grande – ha concluso il sindaco – . Auguri piccolo ‘marinisi’ .. forza!

Queste le parole che il sindaco della città ha dedicato alla famiglia colpita dal Coronavirus.

Neonato di 10 giorni positivo e altri casi nell’agrigentino

L’ultimo bollettino dell’Asp parla di 37 positivi, 3 ricoveri e 28 guariti. In degenza ordinaria/subintensiva ci sono 27 agrigentini. Di questi 22 sono al “San Giovanni di Dio”, 4 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca e uno si trova fuori provincia.

L’andamento preoccupa e il dito è puntato contro i comportamenti irresponsabili dei giorni scorsi che hanno vanificato tutti i sacrifici fatti negli ultimi tempi per combattere il virus.