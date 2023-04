Le indagini per la tragedia del neonato di 4 mesi morto dopo una caduta e le dimissioni: i genitori hanno presentato un'inchiesta

Sono giorni di grande strazio e disperazione quelle che stanno vivendo i familiari di Jad, il neonato di 4 mesi deceduto dopo una caduta e le dimissioni. Nonostante la tristezza per la perdita subita, hanno deciso di presentare un esposto in Procura.

Gli stessi inquirenti ora stanno lavorando per capire cosa è successo e soprattutto, come si sono svolti i fatti. Da una prima ricostruzione è accaduto tutto per una fatalità.

Era la sera di sabato 15 aprile. Nell’abitazione della famiglia di origini tunisine, che si trova nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. In casa c’erano anche altri parenti dei genitori.

Uno di loro teneva in braccio proprio il piccolo e fino a quel momento per loro tutto sembrava procedere normalmente. Quando all’improvviso, quella persona per motivi ancora da chiarire, ha fatto cadere il bambino a terra accidentalmente.

Purtroppo nella caduta, ha battuto la testa a terra. La mamma ed il padre si sono subito allarmati ed è per questo che hanno deciso di trasportare il figlio d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Milazzo.

I medici qui, da alcuni esami di routine, hanno deciso di dimetterlo e di non tenerlo in osservazione. Per loro stava bene e poteva tornare nella sua abitazione.

Le indagini per il decesso del neonato di 4 mesi caduto a terra

Una volta tornati in casa, i genitori si sono presto resi conto che il loro bimbo stava male. Per questo lo hanno portato di nuovo in nosocomio, ma a questo punto dai controlli si sono resi conto che la situazione era davvero disperata. Aveva una vasta emorragia cerebrale.

Di conseguenza hanno disposto il suo trasferimento al Policlinico di Messina. Con la speranza di poterlo salvare, lo hanno sottoposto ad un delicato intervento, ma a nulla sono serviti i tentativi dei dottori ed alla fine, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

La stessa Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha deciso di avviare un’inchiesta. La salma del bimbo di trova nell’obitorio locale ed in queste ore la Procuratrice Emanuela Scali ora dovrà decidere se disporre o meno l’autopsia. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.