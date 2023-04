Un episodio davvero straziante è quello avvenuto la scorsa notte, nel comune di Barcellona Pozza di Gotto. Purtroppo un neonato di soli 4 mesi ha perso la vita, dopo esser caduto a terra e dopo le dimissioni dall’ospedale. Poche ore dopo l’accaduto il triste epilogo.

Ovviamente, vista la gravità della vicenda, anche le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire cosa è successo in quelle ore e se i medici, al suo primo ingresso in pronto soccorso, hanno fatto tutti gli accertamenti necessari.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra sabato 15 e domenica 16 aprile. Precisamente nella casa della famiglia che si trova nel comune di Barcellona Pozza di Gotto, in provincia di Messina.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il piccolo era in braccio ad uno dei suoi parenti. Fino a quel momento per loro, sembrava essere una giornata come le altre.

Quando ad un certo punto, è scivolato dalle braccia di quella persona ed è caduto a terra, battendo la testa contro il pavimento. I genitori si sono presto resi conto della gravità dei fatti e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Milazzo.

Una volta qui i medici lo hanno sottoposto a dei controlli di routine. Però poco dopo hanno deciso di dimetterlo.

Il decesso del neonato di 4 mesi dopo le dimissioni

Tuttavia, una volta rientrati a casa, le condizioni del bambino sono peggiorate drasticamente. La madre ed il padre hanno deciso di trasportarlo d’urgenza al Policlinico di Messina.

In questo nosocomio i medici hanno deciso di sottoporlo ad un delicato intervento. Però, i loro tentativi sono risultati del tutto vani. Alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Le forze dell’ordine vista la gravità dell’episodio hanno deciso di avviare un’indagine. La salma ora infatti si trova a disposizione dell’autorità e gli agenti hanno anche ascoltato i racconti dei genitori e di alcuni parenti. Dalle prime informazioni si tratterebbe purtroppo di una triste fatalità.