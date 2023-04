La straziante vicenda del piccolo Enea, il neonato con soli 7 giorni di vita, lasciato nella “Culla per la Vita” dell’ospedale Mangiagalli di Milano, sta ancora facendo discutere. Sono davvero tante le persone del mondo dello spettacolo che hanno voluto commentare la vicenda.

Dopo le parole di Ezio Greggio, che hanno scaturito una grande polemica, c’è stato anche il commento della nota Giornalista Selvaggia Lucarelli.

La mamma del piccolo Enea ha lasciato il suo bambino in quella Culla, la mattina di Pasqua. Era avvolto in una coperta verde e vicino ha lasciato anche una lettera in cui spiegava le sue motivazioni.

In quel messaggio c’era scritto che lei gli voleva bene, che era nato in ospedale e che stava bene. Tuttavia, non poteva proprio tenerlo con sé, per questo non aveva altra scelta che lasciarlo lì.

Ora ha a disposizione circa 10 giorni per cambiare idea e riprendere con sé il suo bimbo. Tuttavia, il Tribunale dei Minori ha già trovato una famiglia disposta a prendersi cura del piccolino.

Neonato lasciato nella culla: il post di Selvaggia Lucarelli

Sto leggendo gli articoli (ovunque) su questa madre che avrebbe lasciato il proprio neonato in quella che oggi si chiama Culla per la vita e prima si chiamava Ruota dell’abbandono. Un luogo sicuro collegato ad un ospedale in cui lasciare un bambino che non si vuole o non si può crescere. Un servizio giusto, se non fosse che nel momento in cui tu offri quel servizio per evitare che una madre, magari incapace di gestire la situazione, magari spaventata all’idea di doversi rivelare o dover dare spiegazioni, sarebbe cosa opportuna rispettare il silenzio. Il silenzio di chi ha preso una decisione cercando l’anonimato. Il chiasso di questi giorni è indelicato e profondamente sbagliato.