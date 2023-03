Sono in corso tutte le indagini del caso per la triste e straziante vicenda, che purtroppo ha portato alla prematura scomparsa di un neonato, con soli 20 giorni di vita. La madre, da ciò che riportano alcuni media, avrebbe confessato l’intervento.

Gli inquirenti hanno deciso di disposto l’autopsia sul corpo del piccolo, ma sembra essere abbastanza chiaro che a provocare il suo decesso sarebbe stata un’emorragia causata da quell’operazione.

I fatti sono avvenuti all’alba dello scorso venerdì 24 marzo. Precisamente nell’abitazione in cui la famiglia di origine nigeriana risiede, a Colonna, nei Castelli Romani, che si trova nella provincia di Roma.

La prima a chiedere l’intervento dei sanitari sarebbe stata propria la madre. Quest’ultima dalle indagini delle forze dell’ordine, avrebbe confessato ciò che è successo in casa.

Avrebbe detto che lei ed un’altra signora hanno sottoposto il piccolo ad un intervento di circoncisione. Tuttavia, si sono presto rese conto che la situazione stava sfuggendo dal loro controllo.

Così la mamma per prima cosa ha chiesto l’intervento dei sanitari in casa e poi è scesa in strada ed ha trovato una volante dei carabinieri. Questi ultimi nel vedere il bimbo si sono presto resi conto della gravità della situazione.

Il decesso del neonato dopo l’intervento di circoncisione in casa

I medici arrivati nella casa della famiglia, con la speranza di poter salvare il piccolo, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Tor Vergata. Però è proprio qui che nessuno è riuscito a fare nulla per salvarlo.

A causa di una grave emorragia, il bambino ha perso la vita. Gli inquirenti vista la gravità dei fatti hanno deciso di avviare un’inchiesta e quindi, di disporre l’autopsia sul corpo del piccolo.

Hanno sottoposto la madre ad un interrogatorio e quest’ultima, pare avrebbe confessato l’intervento. Ora gli agenti sono alla ricerca di un’altra signora, che avrebbe effettuato quell’operazione. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa straziante vicenda.