Sono giorni davvero difficili quelli che stanno vivendo i familiari del neonato che ha perso la vita durante l’allattamento. Ora assistiti dai loro legali, stanno decidendo cosa fare e soprattutto vogliono visionare i moduli che la donna ha firmato al suo arrivo.

Alessandro Palombi, in un’intervista con Fanpage.it, ha spiegato cosa hanno deciso di fare e soprattutto quando presenteranno una denuncia. Il legale ha detto:

Sporgeremo denuncia nei prossimi giorni. Si è parlato dell’esistenza di un modulo di consenso per il rooming in, ma la questione dovrebbe essere chiarita con la mia assistita. Lei non ricorda di aver firmato nulla, ma è ancora molto confusa per quanto accaduto. Confidiamo nel fatto che la Procura, qualora l’autopsia dovesse confermare quello che si teme, cioè il decesso del soffocamento del piccolo, svolgerà questo tipo di attività di indagine. Contattando anche le compagne di stanza della mamma.

Il decesso del neonato e come si sono svolti i fatti

I fatti sono avvenuti nella notte tra il 7 e l’8 gennaio. Precisamente all’ospedale Pertini di Roma. La donna di circa 30 anni, dal racconto di fonti interne, aveva fatto un parto naturale che sembrava essere andato bene.

Il papà del piccolo ha detto che dopo 17 lunghe ore di travaglio, era stremata e che il personale l’ha lasciata sola. Infatti durante l’allattamento, lei si è addormentata ed è solo pochi minuti dopo che è emersa la triste verità.

Sembrerebbe che sia stata proprio una sua compagna di stanza a dire alle infermiere che c’era qualcosa di strano. Particolare però smentito dalle stesse, che hanno affermato che è stata una collega a scoprirlo, entrata in stanza per controllare.

L’infermiera avrebbe poi chiesto l’intervento urgente dei medici, che hanno messo in atto tutte le manovre di rianimazione. Tuttavia, queste non hanno portato ai risultati sperati e, alla fine, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.