Il marito della donna che ha perso il suo bambino appena nato all’ospedale Pertini di Roma chiede che sia fatta chiarezza su quanto accaduto e perché la moglie è stata lasciata da sola. Ha scosso tutti la storia del neonato schiacciato dalla mamma mentre lo allatta nel letto di ospedale, dove lo ha partorito da poco. Era stanca e stremata, ma nessuno si sarebbe accorto del piccolo ancora in camera con lei.

Il piccolo, purtroppo, è deceduto poche ore dopo dal parto per soffocamento. La mamma lo stava allattando nel suo letto, ma si è addormentata. Dopo 17 ore di travaglio e un parto non facile, era stremata. Ma nessuno la stava supportando.

A raccontare quello che è accaduto è stato il marito della donna, che ora chiede chiarezza sul motivo per cui suo figlio è diventato un piccolo angelo. Perché l’hanno lasciata da sola?

Le si erano rotte le acque alle 4 della notte, ha poi trascorso 17 ore in travaglio prima di partorire. Era sfinita, ma le hanno subito portato il piccolo per l’allattamento e hanno anche preteso che gli cambiasse il pannolino da sola. Ma lei non si reggeva in piedi. Sì, entrambi. Lei stessa aveva implorato più volte il personale del reparto di portare il piccolo al nido per qualche ora per potere riposare un po’. Non ce la faceva più. Ma la risposta era sempre “no, non si può”.