Il neonato nasce in casa: la mamma non fa in tempo ad andare in ospedale, perché il piccolo ha troppa fretta di venire al mondo. E così un’infermiera, tramite una videochiamata, guida passo dopo passo il suo papà. Che riesce ad aiutare la compagna a compiere il miracolo della vita. Ecco una bella storia da condividere.

Questa splendida storia ci arriva da Bologna, dove il piccolo Alex è venuto alla luce a Crevalcore, nella sua abitazione. Aveva troppa fretta di nascere e nella notte tra l’1 e il 2 gennaio 2021 è nato grazie al suo papà che si è fatto guidare da un’infermiera.

In 12 minuti il suo Alex è nato. Merito di un’infermiera del 118 che si è collegata con lui e con la mamma per far nascere il bambino, in videochiamata. Elisa Nava, l’operatrice sanitaria, connessa tramite l’app FlagMe è stata preziosa per papà Matteo.

L’infermiera 33enne alla stampa locale ha raccontato:

Una collega ha ricevuto telefonata di un papà che che chiedeva un’informazione per sapere se poteva portare sua moglie in Ostetricia perché secondo lui era il momento di far nascere il bimbo. Ha capito subito che forse era meglio rimanere a casa perché sarebbe stato un parto imminente.

Così l’infermiera ha chiamato il papà, gli ha fatto scaricare FlagMe e ha guidato l’uomo passo dopo passo, anche se lui era molto agitato.

Neonato nasce in casa grazie a una videochiamata

L’infermiera è riuscita a farsi ascoltare dal futuro papà che era decisamente agitato. In 12 minuti Alex è nato: pesava 2.9 chili e stava bene. Come sta bene anche la mamma Alessandra.

Dopo il parto è arrivata un’ambulanza che ha portato mamma e bambino all’ospedale Maggiore per tutte le cure.

I genitori hanno voluto ringraziare di persona, presso il reparto di Ostetricia dell’Ospedale Maggiore di Bologna, l’infermiera che ha permesso al piccolo di nascere.