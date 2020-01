Neonato rimasto senza latte la mattina di Capodanno Neonato resta senza latte la mattina di Capodanno, intervengono agenti di polizia. Ecco cosa hanno fatto..

Una vicenda che ha sciolto i cuori di tutti, è accaduta la mattina di Capodanno, a San Pancrazio, frazione di Palazzolo, in provincia di Brescia. Un neonato è rimasto senza latte e gli agenti della polizia locale, sono riusciti a procurarlo e a portarlo a casa sua.

Un evento davvero incredibile, che ha sciolto i cuori di migliaia di persone, che sono venute a conoscenza di questo gesto meraviglioso.

Secondo le informazioni che sono state rese note, nelle ultime ore, era la mattina di Capodanno, quando il papà del piccolo è uscito per andare nella farmacia del posto, per cercare il latte in polvere che avevano terminato.

La mamma era rimasta a casa con il neonato, che aveva fame e non smetteva di piangere. L’uomo però, quando è arrivato davanti la farmacia di San Pancrazio, ha scoperto che era chiusa, vista la festività.

Proprio in quel momento è iniziato ad andare nel panico ed ha iniziato a chiedere aiuto ai passanti. Era disperato e non sapeva proprio come fare, visto che la compagna non poteva allattare.

Tra quelle persone, è passata un auto della polizia locale, che si è subito fermata per capire cosa stava accadendo. Il giovane papà, ha raccontato tutto e gli agenti si sono subito offerti di aiutarlo.

I poliziotti, infatti, si sono messi subito alla ricerca di una farmacia aperta, per prendere il latte e sono riusciti a trovarla molto in fretta. Infatti, lo hanno portato subito dopo alla casa della famiglia.

Dopo aver mangiato, il neonato si è calmato e gli agenti, guidati dal comandante Claudio Modina, hanno anche spiegato ad entrambi i genitori come comportarsi in queste situazione, che per loro ha procurato molto panico, ma che in realtà accadono molto spesso di quello che si crede.

Una vicenda incredibile, che ha sciolto il cuore di tutto per il meraviglioso gesto di questi poliziotti.

