Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Amici 2022 che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Molti di voi si saranno chiesti come mai la puntata del 30 gennaio 2022 non sia andata in onda. Tale inconveniente si è verificato a causa del Covid. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Piccolo inconveniente ad Amici 2022. La puntata programmata per il giorno 30 gennaio 2022 non è andata più in onda. A causare il tutto sarebbe stata la positività al Covi-19 di alcuni concorrenti del programma condotto da Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

La puntata domenicale del 30 gennaio 2022 è saltata a casa del Covid-19. A darne l’annuncio è stato Giuseppe Candela attraverso Dagospia. La notizia ha lasciato senza parole tutti i telespettatori del programma in quanto non era mai accaduto un evento simile nei programmi di Maria De Filippi.

Nella giornata del 26 gennaio 2022 sono iniziate a circolare alcune indiscrezioni circa la positività al Covid-19 di alcuni allievi. Si tratta di una voce che è emersa dal pubblico confuso il quale una volta arrivato in studio è stato subito rimandato a casa.

A smentire il tutto è stato il portale Dagospia il quale ha dichiarato che a essere risultati positivi al Covid-19 in realtà sono stati alcuni ballerini professionisti. Per quanto riguarda i concorrenti del programma restano tutti negativi in quanto vivono all’interno ella scuola e quindi sono “isolati” rispetto all’ambiente esterno.

Insomma, Maria De Filippi è stata costretta a rimandare la puntata domenicale poiché il protocollo per il mantenimento del contagio prevede l’interruzione del programma. Attualmente non siamo a conoscenza dei nomi dei ballerini positivi ma sappiamo che Andreas Muller non è uno di questi.