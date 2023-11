I Nas di Salerno, dopo i controlli nell’azienda di famiglia, non hanno trovato irregolarità o elementi che possano spiegare quanto accaduto. Il decesso di Gerardina Corsano resta avvolto nel mistero.

La donna è finita in ospedale con gravi sintomi, insieme al marito. La situazione di Gerardina Corsano è precipitata fino al decesso. Mentre Angelo Mennino è stato ricoverato e dopo le cure necessarie, fortunatamente, è potuto tornare a casa.

Erano stati a cena in una pizzeria di Ariano Irpino. Per questo, gli inquirenti hanno subito pensato alla possibilità che i due potessero essere rimasti vittime di un avvelenamento da botulino. Il locale è stato sequestrato e i titolari iscritti nel registro degli indagati. Tuttavia, dopo i dovuti controlli, non state trovate tracce di botulino negli alimenti presenti nella pizzeria e in quelli consumati da moglie e marito quella sera. Nessun elemento che potesse spiegare quanto accaduto. La pizzeria è stata dissequestrata e l’attenzione si è spostata sull’azienda agricola di Angelo Mennino.

Gli investigatori hanno pensato ad un possibile avvelenamento da pesticidi. Tuttavia, anche i controlli dei Nas di Salerno hanno dato esito negativo. Quanto accaduto a Gerardina Corsano e Angelo Meninno resta avvolto nel mistero.

Gerardina Corsano: si continua ad indagare in ogni direzione

Le forze dell’ordine continuano ad indagare in ogni direzione, per cercare di far luce sull’improvviso decesso della donna. Hanno anche sequestrato i cellulari di tutta la famiglia, sperando di trovare indizi utili alle indagini. Fondamentali saranno gli esiti dell’autopsia effettuata sul corpo senza vita di Gerardina Corsano. La relazione del medico legale arriverà tra 60 giorni.

Da chiarire anche la posizione del medico del pronto soccorso, che dopo l’arrivo di moglie e marito, li ha dimessi con una cura per gastroenterite. Esami più approfonditi e cure più adeguate avrebbero potuto salvare la vita di Gerardina Corsano?