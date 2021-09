Le strade italiane piangono un’altra giovane vittima, Nicholas Giordano è morto a 23 anni, il giorno del suo compleanno. La tragedia è accaduta ieri, 8 settembre, poco prima delle 7:00 del mattino.

Nicholas era a bordo di una vettura, quando è rimasto vittima di un violento incidente stradale che ha coinvolto un’altra macchina. Secondo le notizie riportate, i fatti si sono verificati lungo la ex strada provinciale 49, tra i comuni di Pagnacco e Tavagnacco, in provincia di Udine.

Giordano stava viaggiando sul sedile passeggero dell’automobile guidata da un suo coetaneo, rimasto ferito nell’impatto. Anche la conducente dell’altra vettura coinvolta nello scontro frontale, è stata portata in ospedale per i dovuti accertamenti. Ad avere la peggio, è però stato il 23enne. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il suo trasporto in ospedale, per il giovane non c’è stato nulla da fare. I medici hanno soltanto potuto dichiarare il suo decesso. Le ferite riportate sono risultate fatali.

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo sono giunte anche le forze dell’ordine e gli uomini dei Vigili del Fuoco. I carabinieri hanno avviato subito le indagini, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità dei due conducenti, che si sono scontrati in prossimità di una curva. Quest’ultimi sono stati entrambi condotti in ospedale, il primo è un coetaneo della vittima, mentre la seconda è una donna di 46 anni di Treppo Grande.

Le parole della Sindaca per la morte di Nicholas Giordano

I medici hanno dichiarato la morte di Nicholas Giordano poche ore dopo il fatale incidente, all’ospedale di Udine. Il ragazzo era residente nel comune di Majano.

La Sindaca, addolorata da quanto accaduto, ha voluto spendere qualche parola per mostrare vicinanza alla famiglia: