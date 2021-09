Grave incidente stradale a Mestre, un bimbo di soli 5 anni è morto dopo esser arrivato in ospedale

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella serata di venerdì 3 settembre, a Mestre. Purtroppo nel sinistro un bimbo di soli 5 anni è morto dopo esser stato trasportato in ospedale. La sorella maggiore invece è in gravi condizioni. Gli inquirenti ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica.

Sono in corso tutte le indagini per capire come sia avvenuto il dramma. Anche un uomo è rimasto ferito, ma in maniera più lieve.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 20.30, di venerdì 3 settembre. Precisamente sull’autostrada A57, che collega Mirano e Dolo.

Il piccolo di nazionalità tedesca, era in auto con i suoi genitori. Erano in Italia per una vacanza, il loro scopo era quello di passare del tempo all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Tuttavia, ad un certo punto un’altra macchina li ha tamponati. L’impatto è stato molto violento ed infatti sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco ed anche delle forze dell’ordine.

I pompieri hanno lavorato a lungo per liberare i feriti dalle lamiere. Gli agenti, invece, dopo aver bloccato la strada per pochi minuti, hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Stanno cercando di capire il motivo dietro questo tragico episodio.

Incidente a Mestre, le condizioni dei feriti dopo il dramma

La situazione è apparsa grave sin da subito. Infatti i sanitari intervenuti hanno trasportato i due bambini d’urgenza all’ospedale di Padova. I medici del nosocomio hanno fatto il possibile per cercare di aiutarli.

Tuttavia, il piccolo pochi minuti dopo esser arrivato nella struttura ospedaliera, ha esalato il suo ultimo respiro. I dottori purtroppo, a causa dei gravi traumi che ha riportato, non sono riusciti a fare nulla per salvarlo.

La sorella, invece, anche lei è apparsa in condizioni critiche, al momento è ancora ricoverata. Risulta essere in pericolo di vita. L’uomo che era a bordo dell’altra vettura ha riportato dei traumi, ma per ora sembrano essere lievi.