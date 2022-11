Alla soglia dei 92 anni, la vita straordinaria di Nick Bollettieri, a quanto pare sta volgendo al termine. Ad annunciarlo è stata sua figlia Angelique Anne, che in un toccante post sui social ha spiegato che suo papà è in brutte condizioni ed ha chiesto a tutti di abbracciarlo virtualmente. Nell’arco della sua lunghissima carriera da allenatore, l’uomo ha portato al top alcuni tra i più grandi del tennis mondiale.

Nick Bollettieri con Andre Agassi, 15 novembre 1990. (John Russell/Getty Images)

Nick Bollettieri è nato a Pelham, nello Stato di New York, il 31 luglio del 1931. Figlio di genitori di origini italiane, si laurea in Filosofia nel 1953, prima di arruolarsi con l’esercito degli Stati Uniti d’America.

Successivamente si iscrisse all’università della Florida per laurearsi in Legge, ma abbandonò gli studi per iniziare la sua carriera nel mondo del tennis.

Nei primi anni ’70 inizia ad insegnare il gioco nel Dorado Beach Hotel di Porto Rico , una struttura di proprietà della famiglia Rockefeller.

Pochi anni dopo lascerà l’incarico per trasferirsi in Florida, dove insegnerà prima in un’altra struttura, e poi per fondarne una tutta sua, la Nick Bollettieri Tennis Accademy.

Tantissimi i campioni del tennis mondiale allenati da lui che, prima o dopo, hanno raggiunto il primo posto nel ranking mondiale. Il primo di questi fu Jim Courier.

Tra i suoi allievi anche altri mostri sacri del tennis, come Andre Agassi, Boris Becker, Marcelo Rios Mayorga e Pete Sampras tra gli uomini, e Martina Hingis, Monica Sales, Maria Sharapova, Venus Williams e Serena Williams tra le donne.

Il toccante annuncio della figlia di Nick Bollettieri

Insomma, il segno lasciato nel mondo del tennis e dello sport in generale da Bollettieri è davvero indelebile.

Ora la leggenda vivente non se la sta passando alla grande e, anzi, il suo percorso di vita sembra essere giunto quasi al termine. A confermarlo un toccante post pubblicato dalla figlia Angelique Anne sui social, in cui c’è scritto: