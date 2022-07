Aveva annunciato al mondo di essere incinta solo a fine aprile scorso e oggi, al settimo cielo, ha appena svelato di essere diventata mamma. Stiamo parlando di Maria Sharapova, ex tennista tra le più vincenti di sempre. A donarle questa gioia l’imprenditore Alexander Gilkes.

Credit: mariasharapova – Instagram

È diventata famosa negli ultimi decenni per essere una tennista fortissima e tra le più vincenti della storia. Si tratta di Maria Sharapova.

Ad aprile scorso aveva pubblicato un post sul suo account Instagram nel quale gridava al mondo la sua felicità nell’aver scoperto di essere in dolce attesa. Alla foto bellissima che la ritraeva in riva all’oceano e nella quale mostrava un pancino ormai evidente, aveva poi scritto in didascalia:

Preziosi inizi!!! 🤍👼🏻 Mangiare la torta di compleanno per due è sempre stata la mia specialità ☺️🐣🎂

Già, perché l’annuncio è arrivato il giorno dopo al suo 35esimo compleanno. Un regalo niente male, dunque.

Ora i nove mesi di gravidanza sono trascorsi e il piccolo Theodore, questo il nome scelto per il bimbo, è finalmente venuto alla luce. In realtà il bimbo è nato lo scorso primo luglio, ma la Sharapova ha scelto di dare il lieto annuncio soltanto in questi giorni, dopo aver vissuto le prime settimane di vita del suo bebè privatamente in famiglia.

Credit: mariasharapova – Instagram

L’ex campionessa ha annunciato la nascita sempre sul suo profilo Instagram, pubblicando un bellissimo ritratto di famiglia e scrivendo:

Il regalo più bello, stimolante e gratificante che la nostra piccola famiglia potesse desiderare.

La carriera di Maria Sharapova

Credit: mariasharapova – Instagram

Maria Sharapova è nata il 18 aprile del 1987 a Njagan, nella Russia siberiana. Fin da bambina ha dimostrato un talento stratosferico nel gioco del tennis.

Nell’arco della sua carriera, ha vinto ben 5 titoli del Grande Slam, compreso un Wimbledon a soli 17 anni, una medaglia d’argento olimpica ed è arrivata per ben 5 volte al primo posto della classifica WTA.

Si è ritirata ufficialmente nel 2020, a soli 32 anni. Tale decisione, sofferta, è arrivata dopo attente valutazioni mediche. In diverse conferenze stampa ha dichiarato che il motivo di questa decisione era legato al suo fisico, ormai non più capace di riprendersi dai numerosi infortuni degli ultimi anni.