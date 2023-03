Un lutto improvviso ha sconvolto una famiglia e l’intera comunità di Cadoneghe, in provincia di Padova. Nicola Alfonsi, conosciuto da tutti in zona con il nome d’arte di Dj Papi, si è spento all’età di 53 anni. L’uomo si sarebbe alzato dal letto al mattino e poco dopo sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Ancora un malore improvviso che ha stroncato la vita ad un uomo molto giovane e che non aveva particolari patologie pregresse diagnosticate.

Necessiterà di chiarimenti il decesso di Nicola Alfonsi, un uomo di soli 53 anni, che mercoledì mattina, subito dopo essersi svegliato, ha accusato un malore e si è accasciato a terra, per non rialzarsi più.

Il drammatico evento si è verificato a Cadoneghe, piccolo comune alle porte di Padova, in Veneto.

Nicola era conosciuto e ben voluto da tutti a Cadoneghe. Lavorava come tecnico della Telecom ma aveva la passione per la musica e l’organizzazione in generale di eventi. In zona era noto con il nome d’arte di Dj Papi.

Probabilmente a provocare il decesso del 53enne è stato un arresto cardiaco, ma solo l’autopsia che probabilmente verrà disposta ne chiarirà effettivamente le cause.

Inutile l’immediato intervento dei soccorritori a casa sua e l’immediato trasferimento in ospedale. Il cuore di Nicola non ha mai ripreso a battere e ora sua moglie e le sue tre figlie di 22, 19 e 16 anni sono devastate.

Il commosso addio a Nicola Alfonsi

Come detto, Nicola era conosciuto da tutti nella zona della provincia di Padova e ultimamente aveva presentato il consueto evento della sfilata dei carri allegorici di Carnevale a Cadoneghe.

La Kervan, un’associazione benefica non profit di Padova di cui Alfonsi faceva parte, ha deciso di salutarlo così sui social:

Oggi l’abbraccio più grande è rivolto al nostro carissimo kervaniano Nicola Alfonsi che ricorderemo con stima e calore… Ti ringraziamo per aver percorso un pezzetto di cammino con noi, Kervan ti ricorderà sempre e ogni volta che vorremmo farci una risata in compagnia alzeremo il volume. GRAZIE NIK ❤

LEGGI ANCHE: Andrea Spinelli, il Forrest Gump italiano deceduto a 50 anni dopo una lunga e dura lotta con un tumore al pancreas.