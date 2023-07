Nicola Bulley è una mamma scomparsa nei pressi del fiume Wyre e ritrovata, dopo 24 giorni, dai soccorritori ormai priva di vita. Nonostante il dolore immenso, la famiglia è costretta a dover affrontare anche la cattiveria di persone senza scrupolo. Il marito ha denunciato quanto accaduto, dopo aver ricevuto una segnalazione.

“Una truffa maligna e disgustosa”. Le foto di sua moglie sono state usate su un sito di incontri da qualcuno che aveva il solo scopo di truffare qualche uomo. La situazione è già in mano al legale di famiglia, che sta lavorando affinché le immagini di Nicola Bulley vengano tolte dal sito di incontri e l’account venga cancellato.

La donna e mamma di 45 anni è scomparsa nel mese di gennaio. Per 24 lunghi giorni, i soccorritori hanno lavorato giorno e notte per trovarla e la famiglia non ha smesso di pregare e sperare che tornasse a casa sana e salva. Alla fine, purtroppo, è arrivato il tragico epilogo. Nicola Bulley è stata trovata ormai priva di vita.

Era uscita a passeggio con il cane e non aveva più fatto rientro. Le ricerche sono partite dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia. Il medico legale ha stabilito che Nicola è caduta in modo accidentale e che l’impatto non le ha lasciato scampo.

Dopo la vicenda, arrivata alle cronache del posto, qualcuno ha usato le foto diffuse sul web in un sito di incontri: Smooch.com. I profili fake sono stati notati da altre persone che la conoscevano e che hanno subito avvertito la famiglia. Le autorità, al momento, stanno indagando. La paura è che quei profili possano far parte di una rete criminale di phishing. Truffatori che cercano di attirare uomini con il solo scopo di ricattarli ed estorcere loro del denaro. Il marito chiede che tutta le foto della defunta moglie vengano eliminate e che la sua memoria non venga mai più infangata. Chiede che i responsabili paghino per le loro azioni.