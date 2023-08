Un altro incidente drammatico sul circuito del Mugello, avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 27 agosto, che purtroppo è costato la vita ad un uomo molto giovane. Si chiamava Nicola Sartori, aveva 52 anni e stava correndo la Promo Racing Cup 2023, gara valevole per la Coppa FMI.

La famiglia e lo sport erano tutto per Nicola che ieri, in sella alla sua amata motocicletta, stava partecipando alla Promo Racing Cup 2023, un evento organizzato al circuito del Mugello dalla società Promo racing di Firenze.

Durante la gara, per cause ancora da chiarire, lui e altri due piloti sono rimasti coinvolti in un grave incidente in cui ad avere la peggio è stato proprio lo stesso Nicola.

Inutile il tempestivo soccorso dei medici sulla pista, per lui non c’era più nulla da fare.

Cordoglio per Nicola Sartori

Nicola Sartori gareggiava con il team XGear di Roma, che ha affidato ai social un toccante messaggio di cordoglio per il motociclista, mostrando vicinanza alla sua famiglia:

Il nostro Nicola Sartori, è stato un uomo e pilota esemplare, un atleta completo nella mente e nel corpo. Padre e marito amorevole, ha sempre coinvolto i propri affetti nella sua passione per le moto che abbiamo avuto il piacere vivere insieme in questi 3 anni. Con la sua forte personalità e carisma ha lottato fino all’ultimo alla conquista del primo posto. Lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutto il Team Xgear. La squadra al completo si stringe a Martina, Elena e ai suoi cari in questo enorme dolore.

Motociclette ma non solo. Nicola era anche un maestro di arti marziali, in particolare di karate. Era referente dell’associazione Budo Gakko a Padova e della Bushido Academy in Veneto. Qualche anno fa aveva anche aperto una palestra in zona Portello, sempre a Padova.

La stessa Bushido Academy lo ha ricordato con un commovente messaggio: