Un passante ha notato l'auto di Nicolae Bottari all'interno del fiume Bacchiglione, nel padovano: per l'uomo non c'era più nulla da fare

Un evento drammatico si è verificato nel pomeriggio di sabato scorso nel padovano, più precisamente nei pressi del fiume Bacchiglione. Nicolae Bottari, 38enne di origini rumene, ha perso il controllo del suo veicolo ed è finito in acqua, dove purtroppo ha perso la vita. A lanciare l’allarme i suoi familiari, preoccupati dal fatto di non aver avuto più sue notizie.

Credit: Vigili del Fuoco

Doveva essere un pomeriggio di relax, un giorno di festa immersi nella natura, quello di sabato scorso per un gruppo di familiari e amici della provincia di Padova. E invece si è trasformato tutto in tragedia.

Nicolae Bottari, un uomo originario della Romania ma residente da tempo in Italia, doveva festeggiare il suo 38esimo compleanno e aveva deciso di farlo insieme alla moglie, ai parenti e agli amici con una giornata all’aria aperta.

Il telefono scarico, ad un certo punto, lo ha spinto ad allontanarsi un attimo per tornare a casa e metterlo sotto carica per un po’, prima di tornare alla festa.

Durante il tragitto, tuttavia, è successo l’impensabile. L’uomo ha perso il controllo della sua auto ed è finito nelle acque del fiume Bacchiglione, sul lungargine Donati.

Per un po’ nessuno si è chiesto dove fosse finito e perché non tornasse. Non aveva preoccupato nemmeno il fatto che il telefono non squillasse, visto che appunto, come aveva detto, era scarico.

In tarda serata, però, la moglie ha lanciato l’allarme alle autorità, che subito si sono messe alla ricerca dell’uomo.

Nulla da fare per Nicolae Bottari

Il mattino successivo, quello di domenica, le forze dell’ordine hanno ricevuto una chiamata da un passante che, per caso, aveva notato qualcosa di strano nelle acque del fiume.

Durante le verifiche, ci si è resi conto che si trattava dell’auto di Nicolae Bottari.

Credit: Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco hanno portato sul posto i mezzi idonei ed hanno estratto l’automobile dal fiume, al cui interno c’era ancora la vittima, ormai priva di vita.

Gli accertamenti hanno evidenziato che si è trattato di un incidente autonomo. Resta da chiarire se alla base dell’incidente ci sia stato un malore o una semplice distrazione. Sarà probabilmente disposta un’autopsia sulla salma.