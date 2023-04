Un’agonia durata 20 lunghi giorni è quella che Benedetta Godano è stata costretta ad affrontare, insieme ai suoi familiari. Purtroppo i tentativi dei medici di tenerla in vita, sono risultati essere del tutto vani e poco dopo, ha perso la vita, dopo un trasferimento di nosocomio.

In queste ore sui social, sono davvero tante le persone che hanno scelto di ricordarla. La famiglia solo diverso tempo fa, si era trovata a fare i conti con un’altra grave perdita, la scomparsa del padre.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale QuiCosenza.it, i fatti sono iniziati lo scorso 7 aprile. Precisamente all’ospedale di Germanetto, che si trova nella città di Catanzaro, dove la giovane viveva.

Benedetta all’improvviso ha iniziato ad accusare alcuni malesseri nella zona addominale. Si è recata in pronto soccorso, ma dopo averle dato dei calmanti, l’hanno rimandata a casa.

Una volta qui le sue condizioni sono peggiorate nuovamente. I familiari hanno chiesto il tempestivo intervento del 118. Da quello che raccontano i suoi parenti, una volta arrivata in nosocomio San Giovanni di Dio, l’hanno lasciata per diverse ore sul corridoio, con dolori lancinanti nella zona addominale.

Alla fine sono riusciti a trasferirla nel reparto di Chirurgia. Una volta qui, vista la gravità delle sue condizioni, hanno deciso di sottoporla ad un intervento, con la speranza di riuscire a salvarla.

Purtroppo dopo l’operazione è entrata in coma. I medici dopo oltre due settimane, hanno quindi disposto il suo trasferimento al Policlinico Germanetto.

Però è proprio qui, che lo scorso 24 aprile la ragazza ha esalato il suo ultimo respiro. La madre sconvolta dalla grave perdita subita, ha voluto sporgere denuncia alle forze dell’ordine e gli inquirenti hanno scelto di disporre l’autopsia sul corpo, per capire l’esatta causa del suo decesso. Una sua amica sui social, per ricordarla ha scritto:

Ti ricorderò così, con un viso bellissimo, sempre con il sorriso stampato in faccia, eri una ragazza che ha combattuto veramente tanto, purtroppo non ce l’hai fatta. Almeno so che non sarai sola, ci sarà il tuo papà che ti proteggerà.